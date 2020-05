Estas pueden ser la razones por qué no has recibido el cheque de estímulo

Muchas personas que son elegibles a recibir el cheque de estímulo por la pandemia del coronavirus se cuestionan por qué aún no han recibido su dinero. Una portavoz del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) habló con Univision 62 explicó que los pagos están en proceso y se estarán enviando el resto del año.

“Algunos contribuyentes no han presentado su declaración de impuesto por varios años, incluyendo 2018. Si la base de datos no tiene la información de los contribuyentes pues entonces el IRS no puede enviarle el pago del impacto económico”, indicó Irma Treviño, portavoz del IRS.

Según Treviño, la gran mayoría de los contribuyentes elegibles que presentaron declaraciones de impuestos para 2019 o 2018 y escogieron depósito directo ya recibieron automáticamente un pago de impacto económico de hasta $1,200 para individuos o $2,400 para parejas casadas y hasta $500 por cada niño.

Sin embargo, las personas que aún no han recibido el pago puede ser porque no han llenado todavía su declaración de impuestos o la información que tiene el IRS no está actualizada.

“Algunos contribuyentes no han presentado su declaración de impuesto por varios años, incluyendo 2018. Si la base de datos no tiene la información de los contribuyentes pues entonces el IRS no puede enviarle el pago del impacto económico”, indicó Treviño.

Ante esta situación, Treviño exhortó a las personas a utilizar la herramienta en línea ' Get My Payment' (Obtener mi pago) que se puede utilizar para verificar el estado de su dinero. Deberá ingresar su número de Seguro Social, fecha de nacimiento y dirección postal para realizar un seguimiento de su pago, dijo el Departamento del Tesoro.

Asimismo, informó que el IRS también estará entregando el cheque de estimulo en papel el resto del año, empezando con las personas que tengan un ingreso más bajo.

“El IRS estará enviando pagos de impacto económico todo el año. Ahora en mayo, las personas que están recibiendo el pago son beneficiarios del seguro social incluyendo pensión ferroviaria, los que reciben pagos del seguro suplemental y también los que reciben beneficios de asuntos de veteranos”, explicó.

La portavoz indicó que el IRS está trabajando arduamente y pidió paciencia.

Información importante sobre el coronavirus en nuestra área:

Si no tienes seguro médico o no tienes un médico de atención primaria, llame a la línea directa de COVID-19 al 512-978-8775 para obtener orientación.

Si tienes síntomas de coronavirus y no tienes plan médico, puedes buscar más información aquí.

Si tienes problemas pagando la renta o deudas por el coronavirus, puedes buscar más información aquí.

Si tienes preguntas relacionadas al desempleo, puedes bucar más información aquí.

Para ayuda a la comunidad indocumentada, puedes buscar opciones aquí.

Estas son las medidas que ha tomado el gobierno estatal para disminuir los casos de coronavirus: