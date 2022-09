"Como resultado, el sargento Fernandes murió desesperado, solo y sin el apoyo del Ejército de los Estados Unidos en el que estaba sirviendo. Cuando no se presentó al deber el día después de su liberación, no se inició ninguna búsqueda...no fue hasta que su madre llegó a Texas y exigió acción que se inició una búsqueda. Su cuerpo fue encontrado en un estado tan horrible que no fue posible un funeral con ataúd abierto. Fue encontrado colgado de un árbol torcido el 25 de agosto de 2020", lee el documento judicial.