Familias de complejo de apartamentos en Austin denuncian que llevan casi 3 semanas sin agua

“Agua caliente 2 días o 3 días antes de la tormenta después del 14 de febrero nos cortaron el agua y no nos dan una solución. Se entendía que todos sin agua esa semana y a la próxima que no repararan pero corrió esa semana, corrió otra y todavía no nos dan una solución”, dijo una de las residentes identificadas como María. Desde hace dos a tres días el único acceso al agua es por medio de la manguera que está conectada fuera del complejo de apartamentos.