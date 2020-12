Buscan a sospechosos de agredir a un anciano en negocio de lavado de autos en Austin

Según el Departamento de la Policía de Austin, el incidente ocurrió el 5 de octubre aproximadamente a las 7:50 a.m. en el King of the Road Car Wash ubicado en 5423 Cameron Road. Los dos sospechosos se acercaron a la víctima que estaba lavando su auto y comenzaron a golpearlo. El hombre cayó al suelo y los sospechosos continuaron agrediéndolo mientras verificaban los bolsillos de la víctima.