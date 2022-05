Empleados de Austin ISD tendrán acceso a viviendas asequibles a través de un nuevo programa

“Muchas personas en nuestra región no pueden comprar una vivienda ni obtener opciones de alquiler seguras, decentes y asequibles. Como resultado, cada vez más familias no pueden darse cuenta de los beneficios de ser propietarios de una vivienda, incluida la estabilidad financiera, la capacidad de pagar una atención médica de calidad, el avance educativo y una comunidad segura para sus familias”, lee el comunicado de Austin Habitat for Humanity.