Artista toma fotos del teatro de Austin y captura “un fantasma” en las imágenes

El pianista Chad Lawson estaba ensayando en el Teatro Paramount en el centro de Austin el domingo cuando decidió detenerse y tomar un par de fotos del escenario después de la prueba de sonido. No fue hasta que regresó a su hotel que hizo un descubrimiento escalofriante: la figura de lo que parece ser una mujer flotando en la escalera de un teatro vacío.

“No iba a publicar esto porque me asustó bastante y no me había dado cuenta hasta que regresé al hotel. Después de la prueba de sonido para nuestro programa Lore Podcast, tomé 3 fotos rápidas del escenario para compartir. En la foto puedes ver claramente a alguien en el entrepiso”, publicó el artista en su cuenta en Facebook.