Anuncian cierre de carriles principales de la I-35 en direcciones alternas en Austin

El Departamento de Transporte de Texas cerrará temporalmente los carriles principales de la I-35 entre US 183 y US 290 en direcciones alternas esta semana para establecer vigas de un puente de concreto en St. Johns Avenue, si el clima lo permite.

Este miércoles por la noche a partir de las 9 p.m. hasta las 5 a.m. se cerrarán los carriles principales I-35 en dirección sur y se reducirán a dos carriles entre US 183 (Barwood Park) y St. Johns Avenue. A partir de las 12 a.m. hasta las 2 a.m., los carriles principales en dirección sur se cerrarán por completo y el tráfico se desviará hacia el camino de entrada en la salida US 183 (salida 240).

El tráfico desviado viajará a través de la intersección US 183 y puede volver a ingresar a la I-35 al sur de St. Johns Avenue. Mientras, el jueves por la noche, 26 de septiembre, a partir de las 9 p.m. hasta las 5 a.m., los carriles principales I-35 en dirección norte se reducirán a dos carriles entre US 290 y St. Johns Avenue.

A partir de las 12 a.m. hasta las 2 a.m., los carriles principales I-35 en dirección norte se cerrarán por completo para completar la instalación de la viga. La I-35 en dirección norte hasta el puente elevado US 183 en dirección norte también se cerrará.

El tráfico hacia el norte se desviará hacia la carretera principal en la salida sur de la US 183 (salida 239) y puede volver a ingresar a la I-35 en la próxima rampa de entrada al norte de la US 183.

Se alienta a los conductores a planificar con anticipación, ya que se esperan demoras. Se han colocado señales de tráfico para alertar a los conductores de los próximos cierres.

Consejos para conducir en zonas escolares Cargando galería