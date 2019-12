American Airlines agrega tres nuevos vuelos sin escalas desde Austin

El vuelo más temprano hacia San José despegará a las 7:00 a.m., llegando a SJC a las 9:05 a.m., hora local, todos los días, excepto los sábados.

Los vuelos nocturnos despegan de Austin a las 6:50 pm y aterrizan en San José a las 8:55 pm, de lunes a viernes. Los vuelos de regreso despegan de San José a las 9:55 a.m. y llegan a Austin a las 3:47 p.m., también de domingo a viernes.

El vuelo desde AUS despega a las 6:15 a.m. y a las 4:30 p.m. a diario, aterrizando en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston a las 11 a.m. y a las 9:15 p.m., respectivamente.

Los vuelos de regreso salen de Boston a las 11:45 a.m. y a las 8:05 p.m. El aeropuerto también está agregando el primer vuelo sin escalas de Austin directamente a Los Cabos, México, a partir del 9 de mayo. Ese vuelo estará disponible los sábados y domingos y sale de Austin a las 9:30 a.m., aterrizando en Los Cabos a las 11:10 a.m. Los vuelos de regreso despegan del Aeropuerto Internacional de Los Cabos a las 12:05 p.m. y aterrizan en Austin a las 3:40 p.m.