Venezolano utiliza la impresión 3D para fabricar protectores faciales para trabajadores de primera línea en Atlanta

El joven venezolano nos cuenta que las dos primeras producciones de 235 protectores faciales fueron destinados a un centro de cuidados para adulto mayor en Atlanta, “contacté a varios centro de cuidado de personas mayores, una me llamó y me dijo, aquí trabajamos 235 personas y estamos reciclando las mascarillas, y no tenemos ningún tipo de protección extra, no conseguimos como comprar y si puedes hacernos una donación sería buenísimo”.