Estos son los sitios de pruebas de coronavirus en Georgia

ATLANTA, Georgia. El estado agregó diecinueve sitios en los últimos once días, incluyendo sitios de un solo día, con planes para abrir sitios adicionales en los próximos días.

"Quiero agradecer a la Dra. Toomey y a su equipo del Departamento de Salud Pública de Georgia por su incansable trabajo mientras continuamos intensificando drásticamente las pruebas en Georgia", dijo el gobernador Brian Kemp.

"Las pruebas ampliadas siguen siendo una de nuestras principales prioridades para continuar el proceso de reapertura segura de nuestro estado. Hago un llamamiento a todos los georgianos que están experimentando síntomas o que temen haber estado expuestos a COVID-19 para que se pongan en contacto con su proveedor médico o funcionarios locales de salud pública para programar una cita para las pruebas".

"Ampliar nuestros sitios de pruebas es fundamental para probar más ampliamente en todo el estado", dijo la Comisionada de DPH, Kathleen E. Toomey, MD, MPH.

"Esta prueba servirá como punto de entrada al rastreo de contactos, lo que ayudará a detener la propagación continua de COVID-19."

La aplicación AU Health ExpressCare es gratuita, fácil de usar y está disponible las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana para detectar los síntomas de COVID-19.

Los georgianos pueden acceder a la aplicación visitando augustahealth.org,descargando AU Health ExpressCare en su teléfono inteligente o llamando al (706) 721-1852.

Las siguientes instalaciones se han abierto para realizar pruebas desde el 24 de abril de 2020:

Las visitas a estos sitios son solo por referencia o por cita, y los georgianos deben comunicarse con su proveedor médico, funcionarios locales de salud pública u otros contactos enumerados para obtener información.

Distrito 1-1 Distrito de Salud del Noroeste (Roma)

Iglesia Bautista de West Rome

914 Shorter Ave. NW, Rome, GA 30165

Lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 1 p.m.

Centro de conferencias Clarence Brown

5450 GA-20, Cartersville, GA 30121 De

lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 1 p.m.

Edificio Greystone

120 Greystone Power Blvd., Dallas, GA 30157

Lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 1 p.m.

Walker County Civic Center

10052 US-27, Rock Spring, GA 30739 de

lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 1 p.m.

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número: (706) 802-5329, (706) 802-5885, (706) 802-5886, (706) 802-5888.

Distrito 1-2 Distrito de Salud Norte de Georgia (Dalton):

Departamento de Salud del Condado de Cherokee

7545 Main St., Woodstock, GA 30188

Lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Departamento de Salud del Condado de Whitfield

800 Professional Blvd., Dalton, GA 30720

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 3 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Pabellón ECT

297 Legend Rd., Ellijay, GA 30540 de

lunes a viernes de 9 a.m. a 12 p.m.

Para recibir una prueba en una de estas instalaciones, comuníquese con su proveedor médico o con los funcionarios locales de salud pública para obtener una referencia:

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número: 1 (888) 881-1474.

Distrito 2 del Distrito de Salud del Norte (Gainesville):

Complejo de fútbol Allen Creek

2500 Allen Creek Rd, Gainesville, GA 30507

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., de 9 a.m. a 12 p.m.

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número: (770) 535-5743.

Distrito 3-1 Cobb y Douglas Health District:

Parque Jim Miller

2245 Callaway Rd., Marietta, GA 30008

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Hunter Memorial Park

8830 Gurly Rd., Douglasville, GA, 30134 de

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número: (770) 514-2300

Distrito 3-2 Distrito de Salud del Condado de Fulton:

Aviation Cultural Center

3900 Aviation Circle NW, Atlanta, GA 30336 de

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número: (404) 613-8150.

Distrito 3-3 Distrito de Salud del Condado de Clayton:

Niños en Mount Zion

2201 Mt Zion Pkwy., Morrow, GA 30260 De

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m.

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número: (678) 479-2223.

Distrito 3-4 East Metro Health District (Lawrenceville):

Distrito 3-4 Salud pública

2570 Riverside Pkwy., Lawrenceville, GA 30046

Lunes a viernes de 9 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Escuela Intermedia Cousins

8187 Carlton Trl. NO, Covington, GA 30014

Lunes 9 AM-5 PM

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número: (770) 513-5631

Distrito 3-5 Distrito de salud de Dekalb:

Campo de golf Sugar Creek

2706 Bouldercrest Rd. SE, Atlanta, GA 30316 de

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Iglesia Kingswood

4896 N Peachtree Rd., Dunwoody, GA 30338

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número: (404) 294-3700

Las pruebas también están disponibles en esta región en los siguientes lugares con cita previa solo a través del sitio web dedicado COVID-19 de cada instalación:

Prueba rápida de CVS Drive-Thru COVID-19 en Georgia Tech

352 Peachtree Place, Atlanta, GA, 30332 de

lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m., sábado de 10 a.m. a 5 p.m., domingo de 10 a.m. a 4 p.m.Para

obtener más información y registrarse una prueba, visite www.cvs.com/minuteclinic/covid-19-testing .

Walgreens Drive-Thru Rapid COVID-19 Sitio de prueba (Alpharetta)

11855 Jones Bridge Rd., Alpharetta, GA 30005

Abierto todos los días 9 AM-5 PM

Para obtener más información y registrarse para una prueba, visite Walgreens.com/coronavirus .

Distrito 4 LaGrange Health District:

Recinto ferial del condado de Coweta

275 Pine Rd., Newnan, GA 30263 De

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Heritage Senior Center

1050 Florence McGarity Blvd., McDonough, GA 30252 de

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número: 1 (800) 847-4262

Distrito 5-1 South Central Health District (Dublín):

Instalaciones recreativas del condado de Dublin-Laurens

660 Firetower Rd., Dublin, GA 31021 De

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 2 p.m.

First Baptist Church

151 South 1st Ave., McRae, GA 31055 De

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número: (478) 275-6570

Distrito 5-2 Distrito de Salud Central Norte (Macon):

Departamento de Salud del Condado de Houston

98 Cohen Walker Dr., Warner Robins, GA 31088

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Departamento de Salud del Condado de Washington

201 Morningside Dr., Sandersville, GA 31082

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Departamento de Salud del Condado de Jones

114 Forest St., Gray, GA 31032

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Departamento de Salud del Condado de Jasper

825 Eatonton St., Monticello, GA 31064 De

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Departamento de Salud del Condado de Macon-Bibb

171 Emery Highway, Macon, GA 31217 De

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número: 1 (844) 987-0099

Distrito 6 East Central Health District (Augusta):

Centro de exposiciones del condado de Columbia

212 Partnership Dr., Grovetown, GA 30813 De

lunes a viernes de 10 a.m. a 3 p.m.

Burke County Middle School

356 Southside Dr., Waynesboro, GA 30830 De

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Recreación del condado de Thompson-McDuffie

180 Sweetwater Park Dr. SE, Thomson, GA 30824

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Para recibir una prueba en una de estas instalaciones, comuníquese con su proveedor médico o con los funcionarios locales de salud pública para obtener una referencia:

Distrito 6 East Central Health District (Augusta): (706) 721-5800 (solicite pruebas)

Las pruebas también están disponibles en esta región en los siguientes sitios administrados por el Sistema de Salud de la Universidad de Augusta:

Christenberry Fieldhouse

3109 Wrightsboro Rd., Augusta, GA 30909

Abierto todos los días de 10 a.m. a 12 p.m.

Patriots Park

5445 Columbia Rd., Grovetown, GA 30813 De

lunes a viernes de 3:30 p.m. a 4:30 p.m.

Las citas para estos sitios se pueden hacer a través de la aplicación AU Health ExpressCare , o llamando al (706) 721-1852.

Distrito 7 West Central Health District (Columbus):

Columbus Health Department

2100 Comer Ave., Columbus, GA 31902 de

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número:(706) 321-6300

Distrito 8-1 Distrito de Salud del Sur (Valdosta):

Centro Cívico del Condado de Lowndes

2108 E Hill Ave., Valdosta, GA 31601 De

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Southern Technical Technical College, Tifton Campus

52 Tech Dr., Tifton, GA 31794 de

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Departamento de Salud del Condado de Turner

745 Hudson Ave. Ashburn, GA 31714 De

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Departamento de Salud del Condado de Cook

204 North Parrish Ave., Adel, GA 31620

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número:

Call Center: 1 (844) 955-1499 Condado de Ben Hill: (229) 426-5288 Condado de Berrien: (229) 686-5411 Condado de Brooks: (229) 263-7585 Cook Condado: (229) 896-3030 Condado de Echols: (229) 559-5103 Condado de Irwin: (229) 238-9540 Condado de Lanier: (229) 482-3294 Condado de Lowndes: (229) 333-5257 Condado de Tift: (229) 386-8373 Condado de Turner: (229) 238-9595

Distrito 8-2 Distrito de Salud del Suroeste (Albany):

Departamento de Salud del Condado de Dougherty

1710 S Slappley Blvd., Albany, GA 31701 De

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Departamento de Salud del Condado de Thomas

484 Smith Ave., Thomasville, GA

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Camilla First Baptist Church

27 E. Broad St., Camilla, GA 31730

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número: (229) 352-6567

Distrito 9-1 Distrito de salud costera (Savannah):

Departamento de Salud del Condado de Glynn

2747 4th St., Brunswick, GA 31520

Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Jennifer Ross Soccer Complex

7221 Sallie Mood Dr., Savannah, GA 31406 de

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m. Sábado 9 AM-12 PM

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número: (912) 230-9744

Distrito 9-2 Distrito de Salud del Sureste (Waycross):

Coffee Regional Medical Center

1101 Ocilla Rd., Douglas, GA 31533 de

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Kiwanis Fair Grounds

16942 GA-67, Statesboro, GA 30458 De

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número: 1 (855) 473-4374

Distrito de Salud del Nordeste del Distrito 10 (Athens):

Departamento de Salud del Condado de Athens-Clarke

165 Paradise Blvd., Atenas, GA 30607

Lunes a viernes de 8 AM a 5 PM, sábado de 9 AM a 12 PM

SPOC móvil (Greene)

1180 C Weldon Smith Dr., Greensboro, GA 30642

Martes y jueves de 8:30 a.m. a 5 p.m.

SPOC móvil (Barrow)

Lunes, miércoles, viernes de 8:30 a.m. a 5 p.m., sábado de 9 a.m. a 12 p.m.Para

obtener más información, comuníquese con la oficina del Distrito de Salud del Noreste al (706) 340-0996.

Para obtener una cita en este centro puede llamar al número: (706) 340-0996