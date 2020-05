"Vas a hacer lo que yo diga": relato de la conductora de Uber que se lanzó del auto para salvar su vida

En los 40 minutos de viaje, Miller sacó una navaja y la amenazó, Vargas creyó que la única forma de escapar era saltar del vehículo en marcha “tenía el cuchillo y lo puso aquí (en el cuello) y dijo que ahora vas a hacer lo que yo diga, me quité el cinturón de seguridad y agarré mi teléfono y en ese segundo fue cuando abrí la puerta y salté”, dijo.

"Solo recuerdo haber sentido una bola de fuego donde la llanta me atropelló" , dijo Vargas, quien perdió tres dientes y sufrió lesiones faciales y en las piernas.

Tras perder tres de sus dientes el odontólogo Steven Hernández se ofreció para ayudarla y poder reconstruir las piezas dentales que perdió tras el incidente, "Me sorprendió y después de toda la información negativa que hay ahora pensé, 'con nuestra oficina abierta, ¿por qué no? ¿Podemos ayudar a esta persona y por qué no simplemente echar un poco de bien al mundo?”.