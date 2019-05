Urgen a autoridades de Georgia a que dejen de ayudar a ICE a deportar a inmigrantes

Los demandantes, quienes expondrán sus puntos durante una conferencia de prensa, son la Georgia Latino Alliance for Human Rights, Project South, Southerners On New Ground, Racial Justice Action Center, Women Watch Afrika, Black Alliance for Just Immigration, CAIR Georgia, Jewish Voice for Peace-Atlanta, Georgia Detention Watch, Southern Poverty Law Center, Georgia Peace & Justice Coalition, Georgia Alliance for Social Justice, New Georgia Project y Aroma.