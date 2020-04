Trump muestra por segundo día su inconformidad con el gobernador de Georgia: “no estoy contento con Brian Kemp”

El presidente Donald Trump intensificó sus críticas al gobernador de Georgia Brian Kemp el jueves, diciendo que "no estaba contento" con la decisión del gobernador de comenzar a reabrir negocios en medio de la pandemia de coronavirus.

Trump dijo que le dijo al gobernador Brian Kemp que no estaba de acuerdo con algunas de sus decisiones de reapertura , particularmente los salones y spas. Reiteró eso nuevamente el jueves en su actualización de la fuerza de trabajo de la pandemia de la Casa Blanca.

"No estaba contento con Brian Kemp", dijo Trump en una conferencia de prensa en la Casa Blanca el jueves.

Según Trump advirtió a Kemp de no seguir las pautas de la Casa Blanca, sin embargo estaría permitiendo que el gobernador tome su propia decisión, "pero quiero que la gente esté segura y quiero que la gente en Georgia esté segura, y no quiero que esto estalle porque estás decidiendo hacer algo que no está en las pautas".