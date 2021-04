“Conseguimos una mascarilla llena de sangre”: Detalles de la desaparición de madre hispana en metro Atlanta

A cuatro días de la desaparición de una madre hispana en metro Atlanta su familia sigue sin conocer el paradero de la mujer. Rossana Delgado , de 37 años no llegó a su casa el pasado viernes en horas de la noche, su esposo, Yhony Castro, tras no tener respuesta de la madre de sus hijos, reportó el caso a la Policía del Condado de Barrow.

“El viernes en la tarde hablé con mi esposa, me llamó a las siete de la noche, que estaba trayendo a una muchacha al Ross de Plaza Fiesta haciendo unas compras, cuando me dijo que si ya iba para la casa que había dejado mi comida hecha, y me dijo que terminaba aquí y se iba a mi casa, yo regresé a la casa y no llamó más y el teléfono estaba apagado todo el tieempo”, dijo Yhony.