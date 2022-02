¿Qué hacer en caso de un tiroteo en un sitio público? Esto es lo que dicen los expertos que podría salvar tu vida

1. Familiarizarnos con el lugar en el que nos encontramos: ubicar por lo menos dos salidas de emergencia que te permitan la salida en caso de un tiroteo.

2. Correr. No debe quedarse agachado en el lugar. Especialmente si hay una salida viable que lo retire completamente del peligro.

3. Al evacuar, deje todas sus pertenencias. Y si está con personas que requieren asistencia, llévelas a la salida más cercana. No las mueva si están herido.

4. Si no puede salir del lugar, el suelo es el mejor lugar. Buscar un lugar que lo cubra.

5. Si está en un espacio cerrado, apague las luces, cierre y bloquee la puerta.

No olvide silenciar su teléfono u otro dispositivo que pueda delatar su presencia.