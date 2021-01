Madre de la acusada de matar a sus hijos a puñaladas teme que la condenen a pena de muerte

“El otro día que me habló la castigaron por hablar del tema”, dijo la madre de la acusada. De acuerdo con la versión ofrecida por Berenice a su mamá, “ella me dice, mamá yo me desperté y Benjamin me dice ahorita vengo y salió a las 2 de la mañana, ella dice que salió y se comió unas galletas y se tomó una coca cola, dice que de ahí no se acuerda, dice que entre alucinaciones vio a una señora que parece ser la mamá del muchacho que violó a Kathalina”, además le dijo que "cuando reaccioné ya mis hijos estaban muertos y yo bañada en sangre”.