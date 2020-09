Padres denuncian falta de información de los casos de coronavirus en las escuelas de Gwinnett

“Han habido casos de estudiantes positivos con Covid y no hemos sido informados, todo lo que nos llega es la información que nos trae nuestros hijos a casa, no recibimos ninguna información oficial por parte de las escuelas ni un e-mail por parte del director diciendo qué es lo que está sucediendo, cuántos casos han habido, no recibimos ningún tipo de información”, dijo una madre que prefirió no revelar su identidad.