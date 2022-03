Les tiraron sus asadores y cosas del patio: Beatriz García denuncia violaciones a su contrato de renta ante el cambio de gerencia

“Durante la vigencia del contrato, sea por escrito o sea verbal, no se puede incrementar la renta sino hasta la finalización del mismo. Si el contrato es verbal, es más complicado para el arrendador incrementar porque no puede por ley, bajo la ley de Georgia, no puede incrementar unilateralmente la renta durante la vigencia del contrato, pero la respuesta directa es que no pueden hacerlo. Si quieren hacerlo, los inquilinos tienen derecho a demandar”, dijo Ortiz-Santos.