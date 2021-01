“No ha sido fácil vivir sin él”: A casi tres meses del asesinato del adolescente hispano, la familia sigue sin respuestas

A tres meses, María de Carmen García , mamá de Brayan, habla por primera vez ante la desesperación de no tener respuestas sobre el hombre encapuchado que disparó y mató a su hijo.

“Yo les pido a las autoridades que me ayuden a encontrar una respuestas, que busquen al que le quitó la vida a mi hijo, si ellos tienen hijos que me comprendan el dolor que yo siento de haber perdido a mi hijo, porque no ha sido fácil vivir sin él”.