Muerte de hispano atropellado por motocicleta destroza a familia de Georgia

CUMMING, GA. Mientras que las autoridades continúan la búsqueda del responsable de la muerte de un hispano que fue atropellado por una motocicleta, su viuda exige justicia y se pregunta qué pasará ahora que su compañero de vida ya no está.

De acuerdo con las autoridades, los servicios de emergencia respondieron este domingo cerca de las 3:48 am a una llamada proveniente del área del 1000 Dahlonega Highway, en Cumming, en la que se hablaba de una persona fallecida debido a una colisión de tránsito.

"Me quedo solita con dos niñas", dijo Anallely Salinas. "Aquí sola en este país, que no es mío".

Salinas agrega que ahora la gran pregunta es qué sucederá con ella y sus pequeñas, una de las cuales fue diagnosticada con síndrome de Down.

El responsable "me robó todo, me robó toda mi felicidad. No sé qué voy a hacer sin él".