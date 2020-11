La Casa Blanca pide a Georgia implementar medidas adicionales para frenar la propagación del coronavirus

ATLANTA, Georgia.- Una vez más el equipo de trabajo de la Casa Blanca incluye a Georgia entre los estados que deben implementar medidas más estrictas para frenar la propagación del coronavirus.

La festividad llega en un momento peligroso para el estado. Aunque el virus se está propagando más lentamente en Georgia que en otros 40 estados, según las cifras de The Associated Press, la cantidad de infecciones sigue aumentando rápidamente y se acerca al pico que registró Georgia a fines de julio.

El gobernador republicano repitió la misma guía que les ha estado dando a los georgianos desde el verano, que deben usar máscaras, mantenerse alejados de los demás, lavarse las manos y seguir las reglas de Kemp, incluidas las prohibiciones de grandes reuniones.

El gobernador dijo que no estaba planeando ninguna otra medida, como un mandato de máscara en todo el estado o nuevas restricciones a las empresas.

“Nuestros ciudadanos son los que resolvieron el problema después del 4 de julio, porque la gente hizo lo que les pedimos. Y les pedimos que vuelvan a hacerlo antes de Acción de Gracias”, dijo Kemp a los periodistas. "Si hacemos eso, nos vamos a quedar atrás de este pequeño bache que estamos viendo".

Los expertos, comenzando con el Grupo de Trabajo sobre el Coronavirus de la Casa Blanca, no están de acuerdo.

"Georgia ha visto un aumento en los casos nuevos y la estabilidad en la positividad de las pruebas y se encuentra en las primeras etapas de un resurgimiento total", escribió el grupo de trabajo en un informe fechado el domingo. "Este es el momento de aumentar drásticamente la mitigación".

El promedio móvil de siete días de casos diarios de COVID-19 ha aumentado durante nueve semanas y ha aumentado más del 75% desde que el estado comenzó a informar números rápidos de antígenos a principios de mes, situándose en poco menos de 3,500 casos por día el martes.

La tasa de nuevas infecciones notificadas se ha acelerado durante la última semana.

Harry Heiman, profesor de salud pública en la Universidad Estatal de Georgia, dijo que Kemp se equivocó al calificar la situación de Georgia como un "pequeño repunte".

“Estamos en una crisis total”, dijo Heiman. "Ahora tenemos números de casos que son similares a los números de casos en el pico del aumento en el verano".

La situación de Georgia se ha confundido por la creciente prevalencia de las pruebas rápidas de antígenos, así como por la situación aún peor en otros estados.

Georgia cuenta las pruebas moleculares por separado de las pruebas de antígenos y solo comenzó a publicar recuentos diarios de pruebas de antígenos a principios de este mes.

El sitio web que informa los resultados diarios está orientado solo a las pruebas moleculares, aunque la comisionada de Salud Pública Kathleen Toomey dijo el martes que los funcionarios los tratan de la misma manera.

"Para ser claros, esos antígenos positivos se tratan como cualquier otro positivo", dijo Toomey.

Toomey dijo que un volumen creciente de pruebas en los últimos días puede ser un intento de las personas de obtener autorización para ver a sus familiares, y nuevamente instó a las personas a considerar mantenerse alejadas.

"Si se hace la prueba hoy y sale negativo, no significa que no será positivo en uno o dos o tres días", dijo Toomey. "Por eso es particularmente importante que no usemos su prueba COVID como una justificación para ir y no seguir las pautas".



Amber Schmidtke, epidemióloga que escribe un informe diario sobre la situación del COVID-19 en Georgia, dijo que Kemp se equivoca al confiar en la responsabilidad personal para prevenir la propagación durante el Día de Acción de Gracias.

"Si esta fuera una estrategia exitosa, ya no tendríamos una pandemia", dijo Schmidtke. “Si pudiéramos confiar en que las personas antepondrán las necesidades de los demás a las suyas, se habría superado durante el verano”.

El número de pacientes con COVID-19 en los hospitales también ha aumentado durante semanas y ha aumentado un 50% a aproximadamente 1,900.

Georgia ha registrado más de 450.000 casos confirmados y presuntos de la enfermedad respiratoria desde marzo, y más de 9.200 muertes confirmadas y probables.

No todo el mundo muestra síntomas y la mayoría de las personas se recuperan, pero una pequeña fracción enferma y muere.

Un grupo que coordina el flujo de pacientes del hospital mostró que nueve unidades de cuidados intensivos en todo el estado estaban llenas el martes, incluso en los tres hospitales de Augusta, así como en los hospitales de Marietta, Atenas y Dublín, según informó FOX5.

Cerca de la capacidad estaban las UCI en dos hospitales de Columbus y dos de los hospitales más grandes de la Universidad de Emory en Atlanta.

Te Puede Interesar