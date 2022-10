Madre mexicana pide ayuda para encontrar a su hijo desaparecido en la frontera con Arizona

"Es desesperante no saber del hijo de uno... es mi único hijo y ... Tiene más de 15 años que no lo veo”, dijo en entrevista Verónica a Jensser Morales, de Univision 34 Atlanta. Uno de los dolores más grandes de ella es la posibilidad de no poder conocer bien a su hijo. “Ni siquiera lo conozco bien… No sé en dónde él está", dijo Verónica.