De jornalero a cirujano dentista: el joven mexicano José Daniel Vargas evidencia que "nada es imposible"

“Sé el sacrificio que tomaron ellos para irse de su país y para venirse a un país donde no tenían nada, no conocían a nadie, no se sabían el idioma. Cuando se me ponían las noches muy difíciles, me sentía que me estaba ahogando. No había tiempo de dormir, no había tiempo de comer. Ellos eran mi más grande motivación”, dijo Vargas.