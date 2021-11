Hallan sin vida a una maestra hispana del condado Gwinnett desaparecida en México

“La maestra Morales se había tomado una licencia personal y habíamos planeado su ausencia. Sin embargo, no regresó a fines de la semana pasada como estaba planeado. Su familia nos ha notificado que la Policía está investigando su desaparición desde su última ubicación conocida en Guadalajara, México. Como esta es una investigación policial activa y no involucra a nuestra escuela, no tengo detalles adicionales para compartir”, se lee en el mensaje.