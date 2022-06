Un árbol cae en casa de una familia hispana que se preparaba para cenar

“Lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que no haya más daños a raíz de ese daño inicial. Por ejemplo, si se cae un árbol en la casa y hay un hoyo en el techo, asegurarnos de ponerle por lo menos una lona y así evitar daños siguientes. Muchos de esos daños no ocurren en ese momento, pero una semana después llueve y si no hay una protección la compañía de seguros puede decir que ya no cubrirá esos daños”, dijo Colón.