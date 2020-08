Encuentran el cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición dentro de una camioneta en Atlanta

Según el Departamento de Policía de Atlanta, un oficial vio el vehículo estacionado en medio de la calle, inicialmente no vio a nadie adentro; luego de hacer una revisión exhaustiva en la parte trasera del vehículo encontró el cuerpo del hombre.

Los agentes encargados de la investigación están revisando las imágenes de vigilancia y no se han presentado testigos.

La víctima no ha sido identificada y no hay información sobre los sospechosos. La Policía no tiene claro quién es el propietario del vehículo donde se encontró el cuerpo del hombre.