¿Cuándo recibiré el dinero de la ayuda del gobierno?: lo que debe saber del estímulo económico

El Departamento del Tesoro y el Servicio de Impuestos Internos anunciaron que la distribución de los pagos de impacto económico se hará automáticamente, sin acción requerida por parte de la mayoría de las personas, sin embargo, algunas personas de la tercera edad que típicamente no presentan declaraciones tendrán que presentar una declaración sencilla para recibir el pago.

¿Quién es elegible para el pago de impacto económico?

Para los que presentan ingresos por encima de esos montos, el monto del pago se va reduciendo $5 por cada $100 por encima de los umbrales de $75,000/$150,000. Los solicitantes individuales con ingresos superiores a $99,000 y los que declaran en conjunto ingresos de $198,000, sin hijos no son elegibles.

¿Cómo el IRS sabrá a donde enviar mi pago?

La mayoría de las personas no necesitan tomar ninguna acción. El IRS calculará y enviará automáticamente el pago de impacto económico a aquellos elegibles.

Para las personas que ya presentaron sus declaraciones de impuestos del 2019, el IRS usará esta información para calcular el monto del pago. Para aquellos que aún no han presentado su declaración del 2019, el IRS usará la información de su presentación de impuestos del 2018 para hacer los cálculos de pago de impacto económico. El pago de impacto económico se depositará directamente en la misma cuenta bancaria reflejada en la declaración presentada.

El IRS no tiene mi información de depósito directo. ¿Que puedo hacer?

Normalmente no tengo el requisito de presentar una declaración de impuestos. ¿Aún puedo recibir mi pago?

Sí, las personas que usualmente no presentan una declaración de impuestos tendrán que presentar una declaración sencilla para recibir un pago de impacto económico. Los contribuyentes de bajos ingresos, personas mayores de edad, beneficiarios del Seguro Social, algunos veteranos e individuos con discapacidades que normalmente no presentan, no adeudarán impuestos.