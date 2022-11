Estas son las carreteras y horas que debes evitar si planeas manejar este Día de Acción de Gracias en Atlanta

La AAA activó también su programa “Tow to Go” que busca que las personas que no puedan conducir porque no se sienten bien, puedan llamar a una grúa que los lleve a sus domicilios a salvo.

El programa estará activo desde las 6:00 p.m. del miércoles 23 de noviembre al lunes 28 de noviembre a las 6:00 a. m.