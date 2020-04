Comienzan a reabrir los negocios en Georgia en medio de la controversial medida del gobernador Kemp

Este viernes negocios no esenciales como peluquerías, barberías, spas entre otros comenzaron a abrir luego de la orden del gobernador de Georgia, Brian Kemp les permitiera volver a funcionar para reactivar la economía ; pero mucho dicen sentirse obligados a abrir, al no recibir ayuda del gobierno federal deben encontrar una manera para sobrevivir.

Reabrir no era la opción preferida de Joana, quien asegura que como dueña de una pequeña empresa optó por un préstamo a la Agencia Federal de Pequeños Negocios de los Estados Unidos (SBA por sus siglas en inglés), es la agencia federal que apoya a los pequeños negocios, sin embargo la respuesta no fue la esperada, quien además agregó que "me aceptó la aplicación pero hace un par de semanas la respuesta fue que los recursos se agotaron y no podían brindarle la ayuda, como quien dice sálvese quien pueda, haga usted lo que pueda”.