"Es desesperante no saber del hijo de uno, porque es mi único hijo. Y es todo el sueño americano que yo quería para él, que estuviera aquí. Porque hace más de 15 años que no lo veo, ni si quiera lo conozco bien. Y en ese intento porque viniera, ya no sé dónde está”, dijo Verónica Salazar, a Jensser Morales, de Univision 34 Atlanta.