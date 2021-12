¿Cuántas personas en Georgia han solicitado ayuda de FEMA para gastos funerarios por covid-19?

· Los estados, las tribus, los territorios, los negocios, las organizaciones y otras entidades.

· Un hijo menor que solicita la asistencia en nombre de un adulto que no sea ciudadano estadounidense, nacional no ciudadano o extranjero calificado. Sin embargo, un hijo menor que es ciudadano estadounidense, nacional no ciudadano o extranjero calificado puede solicitar la asistencia si incurrió directamente en gastos fúnebres por un fallecimiento relacionado con COVID-19 y la documentación lo justifica.

· Los ciudadanos de los Estados Federados de Micronesia, Palaos y la República de las Islas Marshall

· Portadores de visas de turista temporarias

· Estudiantes extranjeros

· Portadores de visas de trabajo temporarias