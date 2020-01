Arrestan en Georgia a tres hombres vinculados a grupo neonazi paramilitar

CONDADO DE FLOYD, Georgia . Tres hombres vinculados a un grupo violento de supremacía blanca conocido como The Base (La Base) fueron acusados de conspirar para matar a miembros de un grupo antifascista militante, anunció la policía este viernes, un día después de que otros tres miembros fueran arrestados por cargos federales en Maryland y Delaware.

Los hombres fueron identificados como Luke Austin Lane, Michael Helterbrand y Jacob Kaderli. Los tres permanecían bajo custodia y no estaba claro de inmediato si tenían abogados que pudieran comentar las acusaciones, informó The Associated Press.