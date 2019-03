"¡Recoge mi algodón!": Investigan a fraternidad de Universidad de Georgia por video racista

ATHENS, Georgia. Cuatro estudiantes de la Universidad de Georgia fueron expulsados de su fraternidad luego de que el grupo fuera suspendido tras publicarse un video que muestra a los miembros haciendo insultos racistas y burlándose de la esclavitud, reportó The Associated Press .

"La Universidad de Georgia condena el racismo en los términos más enérgicos. El racismo no tiene lugar en nuestro campus ", se explicó en el documento.



"TKE no tolerará ninguna acción como esta que se definiría como racista, discriminatoria y ofensiva", dijo la organización. El grupo agregó que los miembros del video no estaban en las instalaciones del capítulo cuando ocurrió el incidente y que no estaban participando en una función de fraternidad.