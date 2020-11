“Antes que me muera voy a estar contigo”: es el deseo de una madre a dos meses de la desaparición de su hijo

CHAMBLEE, Georgia.- Casi dos meses han transcurrido desde la última vez desde que Maribel Guerrero vio por última vez a su hijo Marlon López, cuya desaparición se denunció 48 horas después.

Maribel Guerrero dijo a Noticias 34 Atlanta, que Marlon debió presentarse a su cita de diálisis en el hospital pero nunca llegó, “ya el lunes que a él le tocaba la diálisis, me hablaron del hospital y me dijeron señora Maribel su hijo no se ha presentado a la diálisis”.

El vehículo de Marlon fue hallado en Peachtree Industrial Boulevard, cerca de la Interestatal 285, dentro del carro se encontraron manchas de sangre.

Después de 48 horas de la desparación de Marlon, su madre denunció el hecho a las autoridades “nosotros lo hemos estado buscando, en el monte, en todo pero nosotros tenemos miedo”.

Según el Departamento de Policía de Chamblee, dijo que el caso de la desparición de López está aún bajo investigación y que por ahora no hay pistas nuevas.

Maribel visitó el apartamento de Marlon había viviendo en los últimos 10 días, al ir al antiguo apartamento encontró todo el lugar desordenado, “no me importa que me entreguen la ropa, los huesitos, lo que quiero es saber que él no va a quedar ahí tirado, porque ninguna madre va a querer tener a su hijo así”.

Casos de hispanos desaparecidos

Al menos otras dos desapariciones han sido denunciadas en menos de 6 meses.

El caso de Jesús Mancilla Vélez, quien fue visto por última vez el viernes 4 de septiembre de 2020, luego de salir de una fiesta, su camioneta, una Chevy Tahoe 2015, fue encontrada por las autoridades en la salida a la autopista 42 y Rowland Road, a unas 125 millas al sur de la zona metropolitana de Atlanta.

"Se suponía que íbamos a ir a Savannah el sábado y no me devolvió la llamada, no respondió a mis mensajes de texto, el teléfono iba directamente al buzón de voz más tarde ese día", dijo Ursula Lunce amiga de Mancilla Vélez.

El informe de personas desaparecidas se presentó en la Oficina del Sheriff del condado de Houston, pero el condado de Crawford se involucró después de una llamada sobre un automóvil abandonado en la autopista 42.

"Solo lo queremos en casa": autoridades buscan a hispano reportado como desaparecido en Georgia



Otro de los casos es el de Brian Estrada, desapareció el 7 de octubre. El hombre de 31 años viajaba de New Orleans hacia Atlanta, pero nunca llegó. Su auto fue encontrado abandonado y encendido en el condado de Conecuh, Alabama.

“La puerta del auto está abierta, el teléfono enchufado, todos sus artículos personales todavía están dentro del auto, incluida su computadora portátil”, dijo la madre de su hijo, Adrianna Valdivia.

Buscan a Brian Estrada desaparecido hace 1 mes: su familia teme que esté en peligro