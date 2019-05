Advierten a trabajadores hispanos de Georgia sobre el golpe de calor y dan recomendaciones

Las enfermedades relacionadas con el calor, como el agotamiento por calor o el golpe de calor, suceden cuando el cuerpo no tiene la capacidad para enfriarse adecuadamente, explica la institución.

"Aunque el cuerpo normalmente se enfría mediante el sudor, cuando el calor es extremo, puede que no sea suficiente. En estos casos, la temperatura del cuerpo aumenta más rápido de lo que el cuerpo puede enfriarse. Esto puede causar daño al cerebro y a otros órganos vitales", explica la institución.

“Hay muchas personas que hasta que no empiezan a sudar o hasta que no tienen sed no toman ningún líquido”, dijo Hernández.