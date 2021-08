“Llame a su médico de inmediato”: Mujer de Arizona se salva por un mensaje de su Apple Watch

La mañana siguiente estaba en la cama cuando empezó a sentir que el cuarto se oscurecía, pensó que alguien había apagado las luces y se sintió rara. Afortunadamente, una enfermera estaba en con su vecino de cama en el área de cuidado cardiáco. Le pidió ayuda, le hizo algunas preguntas y de inmediato llamó y enviaron a 7 personas. Para ese momento no podía hablar, la voz no le salía. No podía alzar bien los brazos y las piernas. Fue un episodio de urgencias de 45 minutos, estuvo a punto de que le diera un infarto.