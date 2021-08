Tramitan licencias de conducir de Sonora, México, en Arizona y son válidas para conducir en el estado del Gran Cañón

Los conductores que no están obligados por la ley estatal a obtener una licencia de conducir de Arizona, pueden conducir legalmente en este estado con una licencia de conducir válida de otro país. No se requiere una licencia o permiso de conducir internacional, pero se recomienda. Una licencia de conducir internacional puede imprimirse en inglés y usarse junto con una licencia de conducir del otro país. Si una licencia o permiso de conducir internacional se usa solo, debe ser emitido por un país que no sea Estados Unidos. Las empresas de alquiler de vehículos pueden tener requisitos adicionales.