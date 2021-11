¿Qué puedo hacer si se incendia mi apartamento y no tengo seguro de renta?

“En cuanto abrí la puerta, lo primero que vi fue humo…giré mi cabeza, miré la estufa y todo estaba apagado. Me dirigí a mi cuarto y en cuando vi la puerta…el mismo humo me sacó. Desgraciadamente me dicen [que] al abrir la puerta y la ventana, oxigené el fuego [y se hizo] más grande”, dijo Encinas durante una entrevista con Univision Arizona. El joven asegura que no pudo rescatar sus pertenencias, pero sí logró recibir ayuda tras la tragedia.