Se espera un miércoles parcialmente nublado en Arizona

Expect cold overnight low temperatures tonight across northern Arizona. East to southeast surface winds across the high country to bring single digit wind chill values to some Wednesday morning. #azwx pic.twitter.com/vN22ZZS0rp

Otro día con fuertes vientos para muchas áreas al sur del estado. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de Tucson, cielos despejados y temperaturas frescas es el pronóstico para miércoles.

Another windy day for many areas although it will be windy near the start of the day then easing up this afternoon. Remaining cool through Thursday.

A stormy period looks to be developing next week with cool temps and occasional precipitation. #azwx pic.twitter.com/RA3dRqYHw6

— NWS Tucson (@NWSTucson) December 18, 2019