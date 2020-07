Revelan video de una balacera con policías de Phoenix en la que murió un hombre

Guiados por el hombre que se sentía amenazado, oficiales llegaron hasta la residencia de Lisa Wagner; ella cree que no era a García a quien buscaban.

El video de la policía de Phoenix muestra el momento después de que oficiales le disparan a García y un oficial se pone guantes, para recuperar el arma que según el reporte la victima les apunto . Tras no querer salir del auto ni soltar el arma, oficiales rompieron los vidrios y le dispararon quitándole la vida.

Activistas dicen que pese a la crisis de salud, no piensan parar de marchar para exigir justicia por la muerte de García.

“Es un día que nunca olvidaré, cada ves que escucho un ruido, me asusto, no he podido dormir desde que lo mataron”, dijo Lisa Wagner, quien conocía a la víctima.