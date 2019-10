Revelan la llamada al 911 de la madre de Alicia Navarro el día de su desaparición en Arizona

Además, Núñez le dice a la oficial que el teléfono de su hija está apagado . Según los informes de las autoridades, Alicia salió de su casa en la mañana del 15 de septiembre. Desde entonces no se sabe nada sobre su paradero .

A pesar que han pasado más de dos semanas, los investigadores han confirmado que siguen buscando a la niña de 15 años. La menor de edad dejó una nota diciendo que regresaría, pero no se ha vuelto a contactar con su familia: “Ill be back. Voy a regresar. I swear. Lo juro. I’m sorry. Lo Siento.", se lee en el mensaje.