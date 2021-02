“Yo no tengo paciencia”: residentes de Arizona se quejan por los retrasos en el reembolso de sus impuestos

“Yo no tengo paciencia”, dice Caro Estrada, residente de Phoenix, quién al recibir por W2 por correo, no perdió el tiempo para ir a declarar sus impuestos, pero su preparadora de impuestos ya le advirtió que este año el “Tío Sam” podría tardar más para enviar los reembolsos.

“Si están atrasados, por todo lo de los estímulos que estuvieron dando y eso fue lo que me dijo, más no cuánto exactamente tardarán”, comenta Estrada.

“Muchos no están trabajando muy bien, no tienen trabajo como antes y necesitan, bueno lo que reciben dinero verdad porque los que no pues quieren que todo se tarde más para no pagar”, opina Caro.