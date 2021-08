Qué hacer si te reportan que tu hijo estuvo expuesto a covid-19 en la escuela, expertos explican

“Más de la mitad de los contagios ocurren a través de personas asintomáticas o antes de tener síntomas. Las mascarillas previenen que la persona infectada propague el virus a los demás”, asegura la Dra. Swift de la Clínica Mayo. ”El tapabocas se ha vuelto un tema político aunque no debe serlo. Mande a su hijo con mascarilla aunque no lo exijan en la escuela, pero además hable con su hijo sobre el distanciamiento social que también es muy efectivo. Aunque no pueden hacer nada para que otros niños usen mascarilla, ellos sí pueden mantener distancia física de aquellos niños que no usen tapabocas”.