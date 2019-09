¿Qué hace el cigarrillo electrónico adictivo?

Palmer explica la diferencia entre los componentes de esta planta, “El CBD es un componente de la planta de la marihuana que no es psicoactivo y no te intoxica, el THC es otro componente de esta planta que este es psicoactivo y que puede intoxicar a la persona”.

Expertos no recomiendan el uso de la marihuana en los cigarrillos electrónicos y advierten que muchas veces los adolescentes por no tener la edad para comprar estos productos recurren al mercado negro en donde existen muchos peligros.

“Si no compras de un establecimiento confiable, entonces no sabrás que hay en el producto, no va a tener lista de ingredientes, y aunque tuviera lista de ingredientes, no sabes si fueron alterados o cambiados por algo”, dijo la doctora Palmer.