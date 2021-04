Pese a la disminución en casos de coronavirus, expertos en Arizona piden no bajar la guardia

Entre las cifras, ADHS confirmó 298 casos de covid-19 en personas vacunadas; hasta el momento no ha habido muertes reportadas entre estos casos. En Arizona, el 38.1% de la población ya está vacunada. Según el doctor Eric González, se requiere el 70% para alcanzar la inmunidad colectiva.

Confirman casos de covid-19 en personas vacunadas

“ La vacuna no es 100% efectiva, es 94 , tienes un 6% de probabilidad de que te contagies con síntomas mínimos, o no síntomas”, explica Eric González, pediatra de Clínica La Familia.

El departamento de salud dice que hasta el momento no ha habido muertes reportadas entre los 298 casos. También recuerdan que no existe ninguna vacuna que sea 100% eficaz.

“Hay personas que dicen mira yo ya me vacuné, esto ya se acabo. Vamos a ser libres, vamos a seguir haciendo lo que hacíamos antes, y se reúnen y comienzan a resurgir los casos nuevamente, no podemos bajar la guardia, esto no ha terminado”, explica Eric González, pediatra de Clínica La Familia.