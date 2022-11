Esta es la razón por la que AP no ha convocado ganadora en la contienda a la gobernación de Arizona

PHOENIX, Arizona. - La agencia de noticias The Associated Press (AP) aún no ha convocado la contienda para gobernador en Arizona entre Katie Hobbs, la secretaria de Estado demócrata, y la republicana Kari Lake, una expresentadora de la cadena Fox, "porque simplemente quedan demasiados votos por contar para concluir que la ventaja de Hobbs es insuperable".