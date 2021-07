Phoenix Union High School District requerirá el uso de mascarilla en sus planteles

PXU llevara a cabo jornadas de vacunación en Alhambra High School, Academies at South Mountain, Betty H. Fairfax High School, North High School, Trevor G. Browne High School, y en la secundaria Osborn Middle School del distrito escolar Osborn School District. Las cuales estarán abiertas de 10:00 am – 6:00 pm el viernes, 30 de julio, y de 8 am a 2 pm el sábado 31 de julio. Para hacer una cita, haz clic aquí o llame al (602) 764-1500. Si no cuenta con transporte solo llame al (602) 764-1500 para programar transportación con Lyft.