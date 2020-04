Patrulla Fronteriza implementa deportación "express" en Arizona por crisis del coronavirus

Defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que esto es una problematica aún más grave.

“El gobierno federal sigue dando el argumento de mejor no tratar a los inmigrantes y devolverlos a otro país, las fronteras no existen para los virus”, dijo Juanita Molina, directora de la Red de Acción Fronteriza. La activista afirma que lo que hacen es dejar a las personas a la deriva sin protección, en un país que no es el de ellos.