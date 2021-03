Arrestan en Arizona a pareja que conducía con 52,000 pastillas de fentanilo en el auto

“Ojalá pudiera decir que me sorprendió que los padres de tres niños pequeños e inocentes usaran un asiento de seguridad para ocultar drogas tan peligrosas”, dijo el alguacil David Rhodes, mediante un comunicado de prensa. "Pero esta es la tristeza realidad de nuestro mundo de hoy. Las personas intentan ser creativas al ocultar su actividad delictiva, pero no necesitan saber que no pueden ocultarnos nada ".