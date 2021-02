“Nunca tuve problemas en mi corazón y ahora los tengo”, asegura hispana que se recuperó del coronavirus

“Lo que pienso es que estaba yo con máscara a menos de dos metros de alguien que también tenía máscara pero que estaba enfermo pero que no lo sabía, era asintomático. Yo no estaba a seis pies de esa persona que después dio positiva”, cuenta Starks quien admite que bajó la guardia en ese momento al no mantener el distanciamiento social recomendado.

“En un minuto yo estaba bien, y a las dos horas estaba en la cama, todo me dolía. No podía caminar, no podía respirar, me mareaba”, cuenta Starks.